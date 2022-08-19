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Российские военные атаковали группу иностранных наемников, находящихся в Харькове. Сразу после этого эксперты издания “Свободная Пресса” напомнили про заявление Зеленского о переброске на эту территорию противоракетных систем НАТО. В связи с этим не исключено, что удар был нанесен трофейными HIMARS.

Авторы публикации не исключают, что ВСУ хотят преподнести очередную “Бучу”. В украинских средствах массовой информации активно обсуждают удар по общежитию Салтовском районе. В Киеве заявляют о том, что военных там не было, а более десятка мирных жителей получили серьезные ранения. При этом они убеждают общественность, что вряд ли атака проводилась российским “Искандером-К”.

Вся эта ситуация с HIMARS раскручивается как раз перед приездом на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

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