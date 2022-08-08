Если бы Россия не начала специальную военную операцию в Донбассе, то нападение на регион устроила бы Украина. Пленный военнослужащий ВСУ одной из механизированных бригад Вадим Агафонов рассказал, что солдат готовили как раз к этому – сообщает РИА “Новости”.

По словам Агафонова, идея наступления на Донбасс была популярна среди командного состава ВСУ. Иногда такие идеи доводили и до рядового состава. В частности, заявлялось, что “донбасские земли нужно забирать”, и о том, что “русские не должны напасть первыми”.

Военнослужащий также рассказал, что для проведения пропагандистских мероприятий в воинские части подчас приезжали представители различных подразделений (вероятно, СБУ). Они рассказывали о “кровожадности русского мира” и распространяли среди личного состава частей листовки на эту тему. Кроме того, они уверяли военнослужащих, что в случае конфликта с Москвой западные страны будут на стороне Киева.