Киев не особо заморачивается с подготовкой мобилизованных воинов, рассказал один из бойцов Денис Яслышин. Он сообщил, что попал на передовую, имея «белый билет», не позволяющий служить вообще по состоянию здоровья.

Яслышина мобилизовали фактически силой. Когда он попытался уехать из родного Николаева, его отправили в военный комиссариат, где прямо заявили, что «белый билет» никаких привилегий не дает, так как необходимо «послужить Родине». Сперва бойца отправили в роту охраны, однако через полтора месяца он оказался на фронте.

«Курс молодого бойца» был пройден мгновенно – на полигоне новобранцам выдали по 20 патронов, предложив пострелять по мишеням. После двух таких выездов была сформирована группа, отправленная на передовую. Яслышин попал в населенный пункт Пески в горячее время, поэтому в течение нескольких дней подряд прятался в окопе от российских снарядов.

Он рассказал, что о блиндажах речи не было, поэтому приходилось группой в пять человек сидеть в траншее и молиться, чтобы следующий снаряд не стал последним. Затем боевики просто сдались в плен, так как с автоматом против пушек воевать совершенно бессмысленно.