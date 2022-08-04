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Чтобы стать командиром подразделения украинской армии, совершенно необязательно проходить боевую подготовку и получать профильное образование. ВСУ открывают возможности для карьерного роста людям любых профессий. Так, пленный боевик Александр Дмитрик вырос в боевого командира из слесаря-сантехника, рассказал портал «Русская весна».

Новоиспеченный командир рассказал, что подобное происходит из-за нехватки профессиональных военных. Образовавшиеся в обороне дыры Киев затыкает мобилизованными украинцами, среди которых люди самых разных профессий. При этом командиром может стать любой из них. Достаточно иметь хотя бы опыт срочной службы.

Дмитрик поведал, что во время мобилизации ему объяснили, что отправят на третью линию обороны. Но нехватка кадров сделала свое дело и командир оказался на передовой. Причем даже не знал, где именно находится, так как сообщать ему это никто не стал. В итоге боевик попал в плен в битве за Пески.

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