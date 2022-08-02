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В нацбатальоне “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России) практиковалось людоедство. Об этом рассказал пленный украинский боевик. Подробности передал председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

Кроме того, военнопленный рассказал о том, что боевики “Азова” считали себя особой кастой. Они очень пренебрежительно и с презрением относятся к другим подразделениям ВСУ. Отмечается, что даже в лагере пленные “азовцы” держатся обособленно от остальных. Они считают других военнослужащих “людьми второго сорта”.

Георгий Волков выступал в качестве свидетеля в ходе слушаний по делу о признании “Азова” террористической организацией. Правозащитник отметил, что боевики, которые сдались в плен на “Азовстали”, на самом деле боялись не российской армии, а местных жителей, которых они “терроризировали на протяжении восьми лет”.

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