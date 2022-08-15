Соединенные Штаты поставили на Украину модернизированные ракеты M31A1 GMLRS, которые не подвержены воздействию систем радиоэлектронной борьбы, рассказал портал Avia.Pro. Эксперты отмечают, что для ВС РФ это стало неожиданностью, так как они планировали задействовать именно средства РЭБ для подавления американских боезарядов.

Выяснилось, что дальномерный модулированный P(Y)-код, используемый системой наведения ракет M31A1 на цель, разработан исключительно для применения ВС Соединенных Штатов и армиями ряда союзников США по НАТО. Из-за этого средства РЭБ хоть и оказывают воздействие на GPS, но не могут перехватить и подменить сигнал, чтобы сбить ракету с курса.

Эксперты напоминают, что пока ни одну из выпущенных Киевом ракет, не удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Однако российские РЭБ все являются самыми продвинутыми в мире, поэтому в дальнейшем они могут «обучиться» успешно бороться даже с такими боезарядами.