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Соединенные Штаты озаботились улучшением украинского парка боевых самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны США. Заявление об этом сделал высокопоставленный чиновник Пентагона.

По его словам, в настоящий момент вопрос прорабатывается специалистами. Ранее тема поставок на Украину истребителей поднималась, однако многие эксперты высказывали против, так как опасались эскалации конфликта.

Попытки улучшить боевой авиапарк Украины наталкивается и на ряд других проблем. К ним относятся необходимость в модернизации существующей аэродромной инфраструктуры, обучение летчиков и технического персонала для обслуживания истребителей.

Ранее сообщалось, что 30 пилотов украинских ВВС уже находятся в США и обучаются полетам на F-16. Однако вопрос о поставках этих самолетов Киеву все еще не решен. На территории Украины ВС РФ могут быстро уничтожить истребители как в воздухе, так и на земле. Если же для размещения F-16 будут использованы аэродромы Польши и других стран НАТО, это приведет к прямому противостоянию между блоком и Россией.

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