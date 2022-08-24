США и дальше планируют оснащать переданные Украине реактивные системы залпового огня HIMARS высокоточными боеприпасами. В частности, Пентагон считает приоритетом поставку ракет семейства GMLRS Киеву. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Кол – передаёт ТАСС.

Военный чиновник отметил, что указанные реактивные снаряды позволят ВСУ сдерживать продвижение российских войск. В том числе путём нанесения ударов по командным пунктам, транспортным узлам, складам и военным объектам. По словам Кола, в США считают, что применение GMLRS уже дало эффект, который “расстроил продвижение российских войск на востоке”.

GMLRS – управляемые реактивные снаряды. В зависимости от конкретного типа они могут поражать цели на расстоянии от 10 до более чем 80 километров. Ранее власти Запорожской области сообщали, что обломки ракет GMLRS были обнаружены в районе атомной электростанции, которая находится в регионе.