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Поставка в распоряжение ВСУ снарядов ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, для реактивных систем залпового огня HIMARS пока не рассматривается властями США. Такое заявление сделал замминистра обороны страны Колин Кол – сообщает “Газета.ру”.

Позиция США такова, что Киеву сейчас достаточно ракет, дальнобойность которых составляет до 80 километров. Речь идёт о снарядах GMLRS. Именно такие боеприпасы – по словам Кола – отвечают потребностям украинской армии в текущей ситуации, и ВСУ могут их применять эффективно. Более дальнобойных снарядов украинской стороне не требуется, считают в США.

Между тем украинские власти неоднократно заявляли, что запрашивали у США именно дальнобойные ракеты ATACMS для поставленных ранее “хаймарсов”. Однако США не идёт в этом вопросе навстречу. Ранее представители американских властей заявляли, что поставка вооружений на Украину идёт с тем условием, что из него не будут наносить удары по территории России.

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