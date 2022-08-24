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От одного до трёх лет может составить срок поставки некоторого вооружения, которое США намеревается передать Украине в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом заявил замминистра обороны Соединённых Штатов Колин Кол – сообщает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что на Украину отправится военная помощь на общую сумму почти 3 миллиарда долларов. Однако оно включает себя в числе прочего вооружение, которое пока даже не было произведено. На то, чтобы заключить контракты на создание оружия, на то, чтобы его изготовить и доставить в распоряжение ВСУ, потребуется время.

Кол добавил, что за это время украинских военнослужащих научат, как пользоваться новым вооружением. Заместитель министра также отметил, что новый пакет военной помощи как раз рассчитан на то, чтобы обеспечить Украину оружием на несколько лет вперёд.

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