Спикер палаты агентов Сената США Нэнси Пелоси во время своего визита в Южную Корею планирует отправиться демилитаризованую зону, которая носит название соединенной площадью безопасности. Эта зона находится под контролем возглавляемым США командованием ООН и Северной Кореей.

Эксперты отмечают, что Пелоси стала самой влиятельной американской государственной служащей, которая приехала на эту территорию с 2019 год. Ранее с визитом сюда приезжал американский президент Дональд Трамп.

Пелоси планирует отправиться в деревню Пханмунджом, где было подписано соглашение о прекращении огня. Оно повлекло за собой конец Корейской войне в 1953 году.

В Кремле раскритиковали посещение Пелоси Тайваня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту поездку “оскорблением народонаселения Китая”, устроенным провокатором.