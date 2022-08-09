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Зеленский еще в июле заявлял о том, что российские военные готовят решающую битву в августе. Подробности сообщает издание “Свободная Пресса”.

Но планы украинского лидера не сбываются. Решающей битвы нет, а ВСУ терпят поражения по всем направлениям. Свое мнение о происходящем на Украине высказал бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох: «Вот и прошёл сто шестьдесят первый день войны. Я уже перестал что-то понимать. Нам так много говорили, что вот-вот начнётся украинское наступление на Херсон, что я всё никак не могу привыкнуть к тому, что те же говорящие головы, которые нам лили в уши про это наступление, теперь, без всякого перехода, предлагают нам ждать российского наступления от Херсона на Николаев и Кривой Рог».

При этом многие военные эксперты понимают то, что ВСУ одержать победу уже не смогут. Бывший подполковник армии США Пол Дэниел считает, что для успеха Киева в спецоперации нужно ждать стечения сразу нескольких обстоятельств. В первую очередь необходимо собрать достаточное количество живой силы, вооружения, продовольствия, топлива. Но все это маловероятно.

Американский обозреватель отмечает, что даже Запад не может помочь Киеву одержать победу под Херсоном.

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