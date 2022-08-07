Уже более месяца руководство Украины и командование ВСУ без устали обещает начать контрнаступление на Херсон. Оно не скрывает практически никакой информации, прямо говорит, что намеревается идти в атаку со стороны Николаевской области и Кривого Рога.

Такая «открытость» наводит на мысль, что единственной целью подобных заявлений является отвлечение внимания ВС РФ. Киев вполне может готовить контрнаступление, у него имеется возможность принудительной мобилизации населения для этой цели. Однако Херсон здесь абсолютно ни при чем.

Эксперты считают, что ВСУ наметились на Изюм и Харьков. На это указывают действия разведки, которая тихо выясняет, численность и оснащенность российских войск на этом направлении. Кроме того, в промзоне первой столицы Украины накапливаются техника, вооружение и личный состав.

Также вполне вероятно, что цель заявлений о контрнаступлении на Херсон – растянуть линию фронта, ослабить отдельные его участки. В этом случае Киев сможет выбрать наиболее уязвимое место и ударить именно туда.