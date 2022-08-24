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Бойцы из российской группировки “Отважные” продолжают продвигаться вглубь территории Украины, при этом получая трофейное вооружение, брошенное националистами на позициях. Корреспонденты “Русской весны” рассказали о том, что в ходе боев “Отважные” захватили снаряды для американских 155-мм гаубиц M777.

Военные корреспонденты опубликовали снимки пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Теперь полученные западные боеприпасы и вооружение будут использоваться российскими военными в новых боях против украинских боевиков.

В своем Telegram-канале военные корреспонденты издания отметили: «”Отважные” захватили заряды от американских гаубиц М-777. Бойцы группировки «О» демонстрируют захваченные в бою пороховые заряды к снарядам гаубиц М-777». ВСУ сейчас и так испытывают серьезный дефицит боеприпасов. Потеря очередной партии приведет к снижению их боеспособности.

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