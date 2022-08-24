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Добровольцы из группировки “Отважные” продемонстрировали новое вооружение, которое было ими захвачено в ходе освобождения Донбасса. Как сообщает “Русская весна”, оружие НАТО в качестве трофеев военнослужащие захватили после уничтожения “группы боевиков”. На сайте издания опубликовано видео с трофеями.

Уточняется, что бойцы БАРС из “Отважных” пополнили свой арсенал пулемётом M2 Browning производства США, а также шведским противотанковым гранатомётом Carl Gustaf M4. В довесок к нему бойцы захватили ещё и боеприпасы.

Украинские националисты в Донбассе воюют не только советским или украинским оружием, но и тем, что предоставляют страны НАТО в рамках военной помощи. Поставки оружия ВСУ начались ещё до специальной военной операции России в Донбассе. После 24 февраля, когда операция стартовала, поставки вооружения со стороны стран Запада увеличились.

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