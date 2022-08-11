Автомобиль с боеприпасами задержали бойцы ВС РФ группировки “О” (“Отважные”) в районе города Соледар. Об этом сообщает издание “Русская весна”.

По данным, которые издание получило от источника, находящегося в зоне боевых действий, военнослужащие захватили автомобиль вместе с водителем. При обыске в машине отыскали противопехотные мины МОН-50, которые находились в коробке, один артиллерийский снаряд калибром 155 миллиметра, а также боеприпасы к ручному гранатомёту. Предположительно, всё это предназначалось для украинских боевиков.

Водитель автомобиля задержан. Его передадут правосудию.

Город Соледар считается одной из главных целей для союзных войск на текущем этапе проведения специальной военной операции в Донбассе. По мнению специалистов, сейчас это “самая горячая точка на карте боевых действий”.