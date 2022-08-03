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Мощные залпы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» испепелили технику противника и живую силу в ходе очередной военной операции группировки ВС РФ «Отважные». Это вооружение помогает российским военным успешно продвигаться к цели и устанавливать контроль над новыми территориями.

ВСУ ничего не могут противопоставить оружию, которое на Западе называют самым опасным после ядерных ракет. Термобарические снаряды, выпускаемые ТОС-1А, распыляют воспламеняющуюся смесь, после чего звучит взрыв, сопровождаемый появлением красного «гриба». Температура на пораженной местности повышается до 3000 градусов, поэтому у противника нет никаких шансов выжить.

«Солнцепек» успешно применяется в случае, если боевики ВСУ пытаются скрыться от артиллерии на хорошо укрепленных позициях и в надежных укрытиях. Высокая температура и избыточное давление, создаваемое ТОС-1А, находит притаившегося врага где угодно, рассказало издание «Известия».

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