Мощный «плацдарм» у населенного пункта Давыдов Брод, который ВСУ готовили специально для контрнаступления на Херсон, полностью отрезан от остальных сил и постепенно перемалывается российской артиллерией. Киев предпринял попытку разблокировать остатки уничтожающихся там боевиков, но операция завершилась провалом, пишет «Военное обозрение»,

Портал поясняет, что ВСУ направили на помощь своим подразделениям группировки сразу по двум линиям – Высунск – Березнеговатое – Николаевка и Большое Артаково — Белая Криница – Новогригоровка. Вторая примыкает к реке Ингулец, что существенно упростило задачу уничтожения противника на этом участке. Впрочем, на первой линии, которая немного оттянута назад, тоже ничего хорошо ВСУ не ожидало.

Генштаб ВСУ в последних своих ежедневных сводках начал признавать успешные действия российских войск и собственные провалы. Так, он сообщил о неудачном освобождении упомянутого выше «плацдарма». Однако выход разведывательных подразделений к трассе Новый Буг – Кривой Рог Киев назвал «наступлением ВС РФ на Николаев», хотя это вранье.