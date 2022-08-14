Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, сделанную украинскими националистами на уничтоженных российской артиллерией позициях. На ней можно увидеть, как поражаются боевики мощи и интенсивности обстрелов, в результате которых не остается даже танков.

Военнослужащие украинской армии выкладывают фотографии разрушенных до основания укреплений в социальные сети. Их посты идут вразрез с пропагандой киевского режима, которая по телевизору 24 часа в сутки вещает, что у ВСУ «все хорошо».

Авторы публикации отмечают, что точное место обстрела установить не удалось. На месте позиций не осталось практически ничего, что можно было бы использовать в качестве ориентира. Один лишь пепел и разрушенные артиллерийским огнем укрепления.