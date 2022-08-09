Компания Nike должна остаться на российском рынке до того, как закончится гарантийный срок обслуживания её товаров. Соответствующее требование изложено в иске, который направила в суд “Общественная потребительская инициатива” (организация занимается защитой прав потребителей). Об этом пишут “Известия”.

Компания Nike заявила, что покидает российский рынок, ещё в июне. Частично же деятельность была приостановлена в марте.

Между тем защитники прав потребителей заявляют, что работая на российском рынке, американский бренд должен исполнять российские законы. Они, в частности, предусматривают, что клиент имеет право на гарантийную замену товара или бесплатное устранение недостатков.

Однако поскольку Nike заявила об уходе с российского рынка, она перестала оказывать и гарантированные законом гарантийные услуги, уточняется в иске.

Наряду с российским представительством американской компании, “Общественная потребительская инициатива” просит привлечь к делу и импортёра продукции Nike. Обоих юрлиц истец просит суд обязать не уходить с российского рынка, как минимум до истечения срока гарантийных обязательств.