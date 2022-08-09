читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания Nike должна остаться на российском рынке до того, как закончится гарантийный срок обслуживания её товаров. Соответствующее требование изложено в иске, который направила в суд “Общественная потребительская инициатива” (организация занимается защитой прав потребителей). Об этом пишут “Известия”.

Компания Nike заявила, что покидает российский рынок, ещё в июне. Частично же деятельность была приостановлена в марте.

Между тем защитники прав потребителей заявляют, что работая на российском рынке, американский бренд должен исполнять российские законы. Они, в частности, предусматривают, что клиент имеет право на гарантийную замену товара или бесплатное устранение недостатков.

Однако поскольку Nike заявила об уходе с российского рынка, она перестала оказывать и гарантированные законом гарантийные услуги, уточняется в иске.

Наряду с российским представительством американской компании, “Общественная потребительская инициатива” просит привлечь к делу и импортёра продукции Nike. Обоих юрлиц истец просит суд обязать не уходить с российского рынка, как минимум до истечения срока гарантийных обязательств.

Вам может понравиться

Кадыров сообщил о взятии под контроль завода Knauf в Соледаре

Специальная военная операция проходит в штатном режиме. Территория Донецкой народной республики постепенно освобождается от сил националистов “путём грамотного и неспешного ведения боя”. Об этом у себя в телеграм-канале написал лидер

США передадут Украине современные зенитно-ракетные комплексы

Страны Запада продолжают снабжать киевский режим вооружением. В ближайшие несколько месяцев из США на Украину должны быть поставлены зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны США Колин Каль

СП: Армия Украины вскоре станется без танков и танкистов

ВС РФ за последние несколько недель уничтожили 344 танка украинской армии. Портал «Свободная пресса» рассказал, что именно танковые бригады ВСУ несут самые серьезные потери на Донбассе. Авторы ссылаются на американское
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |