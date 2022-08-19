Особняк Джо Байдена в курортной зоне штата Делавэр до следующего года обнесут забором. На эти цели министерство внутренней безопасности США намеревается потратить почти полмиллиона долларов.

В 2021 году ведомство заключило контракт со строительной компанией Turnstone Holdings, сумма которого составляла 456 тысяч долларов. В настоящий момент забор несколько подорожал и обойдется американским налогоплательщикам в $490 тысяч.

Джо Байден с супругой приобрели особняк еще в 2017 году за 2,74 миллиона долларов. Решение о строительстве забора было принято министерством внутренней безопасности в прошлом году. Тогда же был выбран подрядчик. Срок исполнения контракта – лето 2023 года, сообщается на портале правительства по исполнению государственных заказов usaspending.gov.