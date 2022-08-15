На одном из украинских каналах вышел репортаж, в котором главный врач мариупольской городской больницы сообщил о том, что жители города не хотят переезжать на территорию, которая находится под контролем Киева. Делают это только единицы. Подробности передает издание “Военное обозрение“.

По словам врача, люди выезжают только при крайней необходимости. Украинские журналисты сразу выдвинули предположение, что именно “Россия создает препятствия для выезда людей из Мариуполя”. Но врач опроверг такие заявления. Он отметил, что все больше жителей города возвращаются из Польши, Чехии и Германии, куда они уехали во время боевых действий.

Сейчас в Мариуполе ведется масштабное строительство, восстанавливается инфраструктура. Начинаю свою работу магазины. Город возвращается к жизни, все больше людей можно увидеть на улицах.