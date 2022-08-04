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Вместо того, чтобы двигаться к мирному решению вопроса, стратегия западных лидеров вдёт к тому, что боевые действия на Украине становятся острее и продлеваются. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении во время Конференции консервативных политических действий в Далласе (США). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Орбана, если так пойдёт и дальше, то шансы на мирное решение вопроса будут снижаться. Единственный выход из этой ситуации – прямые переговоры между Соединёнными Штатами и Россией, считает венгерский премьер. Без таких переговоров мира на Украине не будет никогда, подчеркнул Орбан.

Глава кабинета министров Венгрии неоднократно выступал против позиции Запада в отношении России. Кроме того, из-за его действий в Евросоюзе не были приняты некоторые антироссийские санкции. Ранее Орбан также заявлял, что Брюссель, где заседает руководство Евросоюза, – не начальник Будапешту. Венгрия будет, прежде всего, отстаивать свои интересы, заявлял глава правительства страны.

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