Российская армия продолжает продвигаться по территории Украины, освобождая её от националистов и превращая их “опорники” в пепелище. Новые фотографии работы группировки армии РФ “Отважные” опубликовало издание “Русская весна”.

На снимках, которые размещены на сайте издания в его телеграм-канале, находится выжженная территория лесного массива, на котором лежит несколько обгоревших человеческих тел. Здесь же – разбитые блиндажи.

В публикации утверждается, что это последствия мощной артиллерийской подготовки и действий спецназа “Отважных”. При этом отмечается, что этот опорный пункт ВСУ был взят без потерь с российской стороны. В то же время от “боевиков остались только огарки”.

Рядом с каким населённым пунктом были сделаны фотографии, в публикации не уточняется.