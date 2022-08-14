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Представители ДНР опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» видео штурма населенного пункта Пески, который проводился штурмовым батальоном «Сомали». Напомним, что этот поселок неподалеку от Донецка находится под контролем союзных сил.

На видеозаписи, сделанной с квадрокоптера, видно, как бойцы ДНР уничтожают замаскированную технику ВСУ, а также ликвидируют огневые позиции противника. Видеоряд сопровождается тематической музыкальной композицией.

Напомним, что поселок Пески являлся одним из плацдармов ВСУ, откуда на протяжении последних 8 лет регулярно наносились удары по Донецку. Союзные силы сумели прорвать оборонительные порядки националистов и выбить врага из населенного пункта.

Генштаб ВСУ не признает потерю поселка, ежедневно заявляя, что ВС РФ хоть и атакуют его, но «успеха не имеют». Впрочем, Киев сообщает так обо всех своих поражениях, что вряд ли кого-то удивляет.

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