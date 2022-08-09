читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина опубликовала снимки, на которых можно увидеть последствия обстрела военных объектов в Никополе Днепропетровской области со стороны российской армии. Подробности сообщают военные корреспонденты издания “Военное дело“.

В Киеве заявляют, что по Никополю было выпущено 120 снарядов из РСЗО. Но фото последствий, которые были представлены украинской стороной, никак не соответствуют масштабам обстрела. Эксперты не исключают, что основная цель ударов вообще не попала на снимки.

По опубликованным кадрам видно, что атака была направлена на промышленную зону населенного пункта. Именно в этих местах украинские боевики чаще всего оборудуют места концентрации сил. На промышленных объектах они прячут военную технику и вооружение. Сейчас продолжают вестись бои на линии фронта Энергодар — Никополь.

Вам может понравиться

Военный эксперт Подоляка указал на явный признак подготовки ВСУ к сдаче Артемовска

Столкнувшись с серьезными проблемами из-за интенсивного огня российской артиллерии, украинские боевики начали готовиться к сдаче Артемовска. На это указывают явные признаки, замеченные в действиях ВСУ, рассказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Запад обложил Зеленского компроматом, но менять его точно не станет

Заявления правозащитной организации Amnesty International (AI) о нарушении ВСУ законов и правил войны – это далеко не единственное обвинение в адрес Украины, прозвучавшее в последние недели. Кроме того, конгрессмен США,

Взятие трех ключевых городов под Донецком позволит союзным силам проломить оборону ВСУ

Экс-руководитель Министерства государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал сайту “Украина.ру”, что вопрос с непрекращающимися на протяжении 8 лет обстрелами Донецка вскоре будет закрыт. Он пояснил, что союзные силы в настоящий
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |