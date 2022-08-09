Украина опубликовала снимки, на которых можно увидеть последствия обстрела военных объектов в Никополе Днепропетровской области со стороны российской армии. Подробности сообщают военные корреспонденты издания “Военное дело“.

В Киеве заявляют, что по Никополю было выпущено 120 снарядов из РСЗО. Но фото последствий, которые были представлены украинской стороной, никак не соответствуют масштабам обстрела. Эксперты не исключают, что основная цель ударов вообще не попала на снимки.

По опубликованным кадрам видно, что атака была направлена на промышленную зону населенного пункта. Именно в этих местах украинские боевики чаще всего оборудуют места концентрации сил. На промышленных объектах они прячут военную технику и вооружение. Сейчас продолжают вестись бои на линии фронта Энергодар — Никополь.