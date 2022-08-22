В Сети появилась видеозапись решающего штурма поселка Пески 10 августа, в котором одну из ключевых ролей исполнили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Они применялись для уничтожения «непробиваемой» обороны украинских боевиков, огонь корректировал штурмовой батальон ДНР «Сомали».

Точные удары ТОС-1А в сочетании с грамотными и слаженными действиями военнослужащих союзных сил помогли установить контроль над стратегически важным населенным пунктом, сообщает портал NVL.

Важную роль в этом сыграли объемные удары из «Солнцепека», которые находят противника даже на самых укрепленных позициях. Именно они позволили окончательно сломить отчаянное сопротивление ВСУ и изгнать боевиков из поселка Пески. Благодаря этому союзные силы получили плацдарм для дальнейшего продвижения по территории ДНР.