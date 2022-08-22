читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появилась видеозапись решающего штурма поселка Пески 10 августа, в котором одну из ключевых ролей исполнили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Они применялись для уничтожения «непробиваемой» обороны украинских боевиков, огонь корректировал штурмовой батальон ДНР «Сомали».

Точные удары ТОС-1А в сочетании с грамотными и слаженными действиями военнослужащих союзных сил помогли установить контроль над стратегически важным населенным пунктом, сообщает портал NVL.

Важную роль в этом сыграли объемные удары из «Солнцепека», которые находят противника даже на самых укрепленных позициях. Именно они позволили окончательно сломить отчаянное сопротивление ВСУ и изгнать боевиков из поселка Пески. Благодаря этому союзные силы получили плацдарм для дальнейшего продвижения по территории ДНР.

Вам может понравиться

Политолог Дробницкий раскрыл способ за сутки покончить с провокациями Киева

Провокации ВСУ в Крыму и на освобожденных территориях Украины не должны оставаться без жесткого ответа ВС РФ. Особенно это актуально сейчас, когда Соединенные Штаты открыто заявляют, что разрешили Украине обстреливать

Шойгу: в России внимательно изучают трофейное оружие

Российские специалисты внимательно изучают образцы иностранного вооружения, которые были захвачены во время специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал в эфире “России-1” министр обороны РФ Сергей Шойгу. Со слов

Евсеев назвал способ гарантировано выбить боевиков ВСУ из Николаева

Чтобы окончательно закрыть тему контрнаступления ВСУ на Херсон, российским ВС необходимо установить контроль над Николаевом. Причем для этого потребуется начать атакующие действия одновременно с двух сторон и в обязательном порядке
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – ясно, до 18 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – пасмурно, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – переменная облачность, до 24 °C | Королев: погода, 22 августа – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 22 августа – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 22 августа – ясно, до 20 °C |