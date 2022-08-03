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Резкое увеличение объемов газа, поступающего из Великобритании в Бельгию, привело к возникновению серьезных технических проблем. На газопроводе стали быстро засоряться фильтры, из-за чего поставки уже 24 раза частично или полностью приостанавливались, сообщил британский газовый оператор Interconnector.

До увеличения поставок фильтры менялись дважды в течение года и никаких сложностей с ними не возникало. Однако сейчас с начала года пришлось потратить уже 330 миллионов долларов на чистку фильтрующих элементов и устранение засоров. Кроме того, специалисты обнаружили токсичные материалы в мусоре, который засоряет фильтры.

С января 2022 года Великобритания поставляет в Европу 75 миллионов кубометров газа ежедневно. Она увеличила объем поставок, так как столкнулась с нехваткой хранилищ. Кроме того, цены в Европе на голубое топливо сильно возросли, что сделало его поставки чрезвычайно выгодным делом.

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