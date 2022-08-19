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Решительное наступление российских войск на Донбассе ввергает украинских боевиков в настоящую панику. Они больше всего опасаются, что союзные силы установят полный контроль над Соледаром и используют его в качестве надежного плацдарма для атаки на другие населенные пункты, рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Уже сейчас бойцы частной военной компании «Вагнер» освободили поселок Вершина и продвинулись вперед в направлении Зайцево, приводит слова эксперта портал “Свободная пресса”. Последний населенный пункт находится южнее Артемовска, который является ключом ко всему Донбассу. Ведь он позволяет полностью перекрыть снабжение украинской армии.

Установление контроля над Зайцевым, а также над поселком Опытное даст возможность пойти в наступление на Артемовск. Также к северо-востоку от Соледара союзные силы ведут бои за Бахмутское, которое позволит взять штурмом сам город.

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