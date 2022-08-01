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Запад и задолго до спецоперации действовал донельзя примитивно, обвиняя Россию в любой случившейся в мире трагедии, что часто доходило до абсурда. С началом СВО он пробил дно в этой тактике и придумывает обвинения буквально на ходу. Что касается Украины, раньше западные СМИ начинали выдвигать свои смешные для любого разумного человека обвинения, сперва дождавшись реакции Киева. Сегодня же они сами выдумывают версии, а затем уже подгоняют их под украинские заявления, которые часто еще абсурднее.

Именно такой подход ожидался и после того, как Украина из РСЗО HIMARS ударила по Еленовскому СИЗО и ликвидировала неугодных свидетелей в виде боевиков полка «Азов»(запрещен в России). Однако что-то явно пошло не так. Нет, определенные заявления на эту тему с Запада все же звучат, но привычной какофонии звуков о необходимо «наказать Россию», о том, что именно РФ «ударила по СИЗО» и прочих практически не слыхать, передает РИА Новости.

Пентагон отмахнулся от этой темы высказыванием, что даже если Киев и ударил по СИЗО, то «он этого не хотел». Пресс-секретарь администрации Байдена заявила, что «это не то, что мы хотим комментировать». Даже вечно настроенный против России с самого рождения Джон Кирби заявил, что «у нас мало разведывательной информации».

То же самое наблюдается и в Британии, чьи СМИ публикуют последствия обстрелов Кировоградской и Николаевской, Киевской, Харьковской и Одесской областях, но ни единым словом не упоминают о Еленовке.

Все дело в том, что списать на Россию или даже Народную милицию ДНР убийство 53 боевиков в СИЗО не так просто, как кажется Киеву и многочисленным подпевалам, транслирующим его версию. HIMARS управляется с американских спутников, поэтому признать, что именно эта система поразила колонию, Вашингтон не может. Это навредит его репутации. Поэтому он пытается всеми силами замолчать тему либо просто отмахнуться в духе «Они не хотели и больше так не будут».

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