Экс-депутат украинской Верховной рады Олег Царев рассказал со слов источника, принимавшего участие в тушение пожара на авиабазе в Новофедоровке, что военная техника в результате взрывов не пострадала. Он пояснил, что имеет в своем распоряжении доказывающие это фотографии, но пока публиковать их не имеет права.

По словам Царева, все самолеты, которые в момент взрывов находились на аэродроме, целы и не нуждаются даже в мелком ремонте. При этом очевидцам показался весьма странным направленный характер взрыва. Так, взрывная волна нанесла мощный удар по поселку, а не по военному объекту.

Напомним, что причины инцидента в настоящий момент выясняются, причем Минобороны РФ полностью отвергает организацию взрыва украинскими диверсантами. Киев тоже не берет на себя ответственность за инцидент, однако усиленно продуцирует злорадные заявления и комментарии.