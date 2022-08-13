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Российские ВС мощным залпом из РСЗО «Ураган» уничтожили целое подразделение ВСУ. Боевики обустроили позиции в лесополосе под Изюмом, однако разведке удалось их обнаружить, несмотря на грамотную маскировку.

Портал «Русская весна» выложил видеозапись, на кадрах которой боевиков ВСУ накрывает настоящий огненный «Ураган». Реактивная система залпового огня наносит максимально точные удары, не оставляющие противнику никаких шансов на выживание.

Напомним, что 13 августа ВС РФ также нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций в Харьковской области. В результате атаки участок ж/д был выведен из строя на неизвестное время. Кроме того, под удар попали отправляющиеся на передовую боевики. 300 бойцов украинской армии получили ранения разной степени тяжести, а ее 70 было ликвидировано.

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