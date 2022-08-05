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Минобороны РФ рассказало о боевой работе огнеметчиков Западного военного округа, которые участвуют в спецоперации на Украине. Одна из групп военнослужащих подошла к противнику на дистанцию меньше трехсот метров и уничтожила позиции ВСУ, прорубив тем самым огромную дыру в оборонительных порядках врага.

Огнеметчики рассказали, что боевики ВСУ по своему обыкновению устраивают огневые позиции прямо в жилых домах. Чтобы своевременно выявлять их, вторая группа регулярно проводит разведку. При этом действовать приходится с большим риском для жизни, иногда бойцы сталкиваются лицом к лицу с нацистами или попадают под снайперские обстрелы.

Один из огнеметчиков рассказал, что в таких условиях необходимо продолжать свое дело, вести огонь по противнику, позабыв о страхе. Ведь от действий взвода во многом зависят другие подразделения, которым необходимо выполнять боевые задачи.

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