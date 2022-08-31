В наше время выпал уникальный случай. Мы можем увидеть, что происходило бы, если наши деды не отвоевали земли в далеком 1945 году. Многие горько сожалели о том, что могли бы “пить баварское”, если бы в 1941 году без боя сдались Гитлеру. Обозреватели РИА “Новости” обратили внимание на то, что история снова повторяется.

Сейчас есть возможность попасть в эпоху наших дедов, когда фашисты стояли на пороге их домов. Еще в те времена слышались призывы сдаться Гитлеру, сдать блокадный Ленинград. А Гитлер накормит и напоит. Эта тенденция очень четко отображается в советском фильме “Рожденные революцией”. В фильме провокаторы называли немцев культурной нацией, которая приютит, даст работу.

История повторяется три раза. Второй раз для фарса, а третий раз – для тупых. Второй раз проскочил быстро. Здесь речь идет о майдане, шествии эсэсовцев в Прибалтике. Именно тогда Сталина начали приравнивать к Гитлеру.

Сейчас весь мир наблюдает за тем, как Украина превращается в антироссию, где запрещается и русский язык, и русская культура. Где-то уже такое было, когда пытались уничтожить неугодные нации. Сейчас пытаются уничтожить все русское на корню.

Нет никакой разницы между националистами, которые заполонили сейчас всю Украину, и фашистами Третьего рейха. Есть только одно. Россия уже победила фашизм. Сделает она это и сейчас.