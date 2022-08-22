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Вашингтон игнорирует необходимость в установлении контроля над арктическими территориями, а Россия тем временем предъявляет на них «возмутительные претензии», написала в американском издании The Hill представитель Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.

Она заявила, что РФ за 20 лет с момента создания Арктического совета успела не только предъявить «претензии» на регион, но еще и начала геологоразведку в Северном Ледовитом океане. Москва ведет там «агрессивную добычу нефти, приводит слова Фрэнси РИА Новости.

Пока США игнорируют этот океан, Россия заявляет, что большая часть шельфа, богатого полезными ископаемыми, является ее территорией. Кроме того, она устанавливает контроль над Северным морским путем, который в недалеком будущем может стать одним из популярных маршрутов для торговых и грузовых судов.

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