Археологи обнаружили у берегов Западной Африки следы древнего ударного кратера Надир, который, предположительно, мог привести к вымиранию динозавров на всей планете.

Эксперты сообщают о том, что в месте Атлантического океана глубина составляет примерно 900 метров. При этом Надир покрыт отложениями толщиной от 300 до 400 метров. Ученые отмечают, что всего на планете упали около двухсот кратеров. Но их следы находят очень редко. Не обнаруживаются следы падения и в Мировой океан, несмотря на то, что он покрывает более 70% всей планеты.

Исследования Гвинейского плато помогли ученые установить примерный возраст кратера. Оказалось, что он мог упасть на Землю около 66 миллионов лет назад. Именно этот возраст соответствует кратеру, из-за которого на всей планете вымерли динозавры.