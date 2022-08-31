Украинские диверсанты готовили террористический акт на Запорожской АЭС к приезду комиссии МАГАТЭ. Однако их планы провалились из-за российских правоохранителей, сумевших вычислить и задержать боевиков, рассказал портал «Военное обозрение».

Запорожская ВГА заявила, что преступники уже находились в Энергодаре, где и находится ЗАЭС. В их распоряжении были гранаты и ПТРК, автоматы и другое вооружение. Также у террористической группы нашли схему наиболее уязвимых мест станции, удар по которым вполне мог привести к катастрофическим последствиям.

Напомним, что комиссия МАГАТЭ уже прибыла в Запорожье и сейчас находится на пропускном пункте на границе региона. Там большая очередь желающих покинуть часть Украины, находящуюся под властью преступного киевского режима, поэтому представителям организации придется немного подождать.