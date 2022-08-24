В распоряжении Киева появились баллистические ракеты с дальностью поражения целей до 350-500 километров. Портал Avia.Pro со ссылкой на израильское издание NZIV пояснил, что речь идет о комплексах «Гром-2», разработанных на Украине по заказу Саудовской Аравии.

Эксперты отметили, что ранее Эр-Рияд передал Киеву 40 миллионов долларов на создание упомянутого комплекса. Работу над ним вели ПКБ «Южное» в Днепропетровске, конструкторское бюро машиностроения в Харькове и Павлоградский химический завод. Пусковые установки и ракеты были переданы Саудовской Аравии для испытаний, но она приняла решение вернуть их Украине.

Обе стороны пока отказываются от официальных комментариев, но можно предположить, что у Киева действительно теперь имеются дальнобойные ракеты. Боезаряды «Гром-2» обладают максимальной дальностью в 350 км, однако в случае необходимости ее можно увеличить до 500 километров.

Эксперты также отмечают, что Саудовская Аравия сделала заказ на изготовление ракетных комплексов Киеву, так как не смогла договориться с Соединенными Штатами и Россией о покупке боезарядов ATACMS и ОТРК «Искандер».