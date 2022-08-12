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Киев все чаще использует для ударов по позициям российских войск устаревшие советские гаубицы Д-20, причем очень экономно расходует снаряды. Об этом в своей публикации в издании The New York Times рассказал американский журналист Эндрю Крамер.

Он пояснил, что в распоряжении ВСУ становится все меньше артиллерийских снарядов советского образца. Заканчиваются даже те боеприпасы, которые в первые месяцы специальной военной операции ВС РФ Киеву поставляли страны Восточной Европы.

Североатлантический альянс поставляет Киеву снаряды, но они не подходят для советских артиллерийских установок по калибру. Поэтому когда запасы закончатся, ВСУ полностью перейдут на натовское вооружение.

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