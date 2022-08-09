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На вооружение российской армии в скором времени могут поступить модернизированные управляемые снаряды “Краснополь-М2”. Такое предположение сделали в издании “Военная мысль“. Там рассказали, что российские инженеры усовершенствовали снаряды.

Суть изменений в том, что теперь снаряды могут выбирать цели для поражения прямо во время залповой стрельбы. Соответствующие испытания уже подтвердили, что технология работает. В ходе эксперимента модернизированные снаряды выпускали из двух разных орудий. Цели – мишенный щит и списанный танк – при этом подсвечивались лазерными указателями-дальномерам и находились на расстоянии 20 метров друг от друга. “Краснополь-М2” поразили их почти одновременно.

В публикации отмечается, что тактико-технические характеристики снаряда таким образом превосходят показатели своего предшественника.

“Краснополь-М2” может поражать цели, подсвеченные на расстоянии от 4 до 15 километров. В зависимости от размера цели и времени суток (ночью расстояние для подсветки короче).

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