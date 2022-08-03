С помощью новой методики обнаружения следов ДНК ученые из Трирского университета в Германии смогли найти остаточные микрочастицы от более 400 различных видов насекомых в одном чайном пакетике. Об этом сообщает Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием Discover24.

Чай – один из наиболее распространенных продуктов питания в мире. Хотя факт обнаружения биологами в одном чайном пакетике «следов ДНК более 400 различных видов насекомых» поначалу может показаться «неаппетитным», это имеет и серьезное научное значение.

Исследование, проведенное учеными из Трирского университета в Германии под руководством профессора Хенрика Кренвинкеля, подвергло анализу 40 образцов пакетированного чая, в том числе с добавками ромашки, мяты и петрушки, от 17 различных брендов. При этом специалисты применили разработанный ими новый метод поисков следов так называемой «экологической ДНК» (эДНК) насекомых в высушенных растениях.

В заявлении Трирского университета отмечено, что результаты работы научной группы могут стать очень полезными для науки, поскольку «подобная возможность собирать эДНК практически в любом месте окружающей среды – в воде, в почве или на растениях – позволила биомониторингу за последние годы достичь огромного прогресса, имеющего ключевое значение для сохранения баланса глобальной экосистемы».

Разработанный немецкими исследователями метод является инновационным в том смысле, что эДНК берется не с поверхности растений, как это делается обычно, а из измельченного, высушенного растительного материала.

«В естественных условиях эти следы ДНК разрушаются ультрафиолетовым светом или смываются дождем. Еще один недостаток прежних методов заключается в том, что ими в основном учитываются и включаются в анализ лишь те насекомые, что были собраны с помощью ловушек на поверхности растения», – пояснил Кренвинкель.

Метод наблюдения за взаимодействием насекомых и растений через анализ следов эДНК представляет интерес для многих других научных исследований. Эта информация не только проливает свет на историю нашей Земли, но и может помочь узнать, какие растения привлекают каких насекомых. Это также может помочь определить, откуда произошли определенные чаи или травы.

Кроме того, сельское хозяйство также может извлечь выгоду из этого исследования, потому что оно открыло путь к новым способам, помогающим выявить вредителей и насекомых, которые могут распространяться, прячась внутри растений.

В беседе с The Scientist Кренвинкель отметил, что «если насекомое укусит лист, оно оставит след ДНК, и теперь ученым этого достаточно, чтобы получить нужные данные для анализа… Известно, что многие виды насекомых очень специфичны, живут только на определенном растении, и когда это растение исчезает, исчезает и насекомое. Эта симбиотическая связь остается в виде следов эДНК и помогает построить «карту жизни и истории» насекомого, растения и области их обитания».

Журнал Smithsonian Magazine в сообщении об этом исследовании уточнил, что насекомые переносятся из страны в страну множеством способов и в некоторых случаях «наносят ущерб лесам или урожаю», как только приземляются в своей новой родной стране. Новая методика может помочь проследить путь этих насекомых, а также дополнительно проинформировать ученых о сокращении популяций насекомых, насекомых, которые могут нанести вред определенным экосистемам, и многом другом.

Кроме того, в Smithsonian Magazine отметили, что исследователи использовали несколько версий одного и того же чая от разных брендов, чтобы максимально расширить диапазон изучаемых видов членистоногих. И обратили внимание на еще один вывод: присутствие эДНК насекомых в высушенных чае и травах может быть «верным признаком того, что в чай ​​не добавлялись растения, обработанные пестицидами». Что, по мнению специалистов, совсем не так уж плохо.