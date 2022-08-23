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Вера в «скорую победу» боевиков ВСУ держится исключительно на страхе и чувстве ложного патриотизма, которое украинцам вбивали в голову на протяжении последних 8 лет. Военный историк Евгений Норин рассказал сайту «Украина.ру», что именно поэтому подразделения противника в ближайшее время вряд ли начнут массово убегать с поля боя.

Он пояснил, что на протяжении последних месяцев боевики «мрут толпами», но не сдаются. ВСУ предпринимает все возможные меры для удержания контролируемых позиций, под массированным артиллерийским огнем военнослужащие упорно сидят в окопах.

Кроме того, Киев не прекращает мобилизацию. Где патриотизмом, а где и банальными запугиваниями он привлек в армию большое количество граждан. Причем даже те из них, кто готов бы отступить или сдаться, не делают этого, так как в спину постоянно упирается ствол автомата заградительных отрядов.

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