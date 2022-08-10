Киев не прекращает говорить о возможном контрнаступлении, чтобы держать ВС РФ в постоянном напряжении, считает военный историк Евгений Норин. Он также предполагает, что ВСУ рано или поздно могут предпринять попытку контрудара.

По словам эксперта, если украинскому руководству все же не удастся насобирать «миллионную армию» для контрнаступления, оно все равно будет регулярно анонсировать удары, чтобы выводить из равновесия ВС РФ и вынуждать Россию постоянно держать в готовности резервные силы для устранения возможной внезапной угрозы.

Норин также отметил, что у Киева имеется одно существенное преимущество – возможность получать все разведывательные данные, получаемые Западом. Из-за этого не удается сыграть на эффекте неожиданности, так как ВСУ успевают подтягивать резервы к тем участкам фронта, на которых российские военные готовят ключевые удары.