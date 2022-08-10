читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев не прекращает говорить о возможном контрнаступлении, чтобы держать ВС РФ в постоянном напряжении, считает военный историк Евгений Норин. Он также предполагает, что ВСУ рано или поздно могут предпринять попытку контрудара.

По словам эксперта, если украинскому руководству все же не удастся насобирать «миллионную армию» для контрнаступления, оно все равно будет регулярно анонсировать удары, чтобы выводить из равновесия ВС РФ и вынуждать Россию постоянно держать в готовности резервные силы для устранения возможной внезапной угрозы.

Норин также отметил, что у Киева имеется одно существенное преимущество – возможность получать все разведывательные данные, получаемые Западом. Из-за этого не удается сыграть на эффекте неожиданности, так как ВСУ успевают подтягивать резервы к тем участкам фронта, на которых российские военные готовят ключевые удары.

Вам может понравиться

Эксперт Хроленко: ВСУ пытаются превратить Запорожскую АЭС во “вторую Фукусиму”

Удары ВСУ по Запорожской АЭС вполне могут стать причиной техногенной катастрофы, рассказал в интервью с порталом «ПолитЭксперт», военный аналитик Александр Хроленко. Он напомнил относительно недавние события в Японии, где по

От компании Nike через суд потребовали не уходить из России

Компания Nike должна остаться на российском рынке до того, как закончится гарантийный срок обслуживания её товаров. Соответствующее требование изложено в иске, который направила в суд “Общественная потребительская инициатива” (организация занимается

РИА Новости: США запустили Covid-19 и обезьянью оспу из украинских лабораторий

Covid-19, который третий год терроризирует всю планету – это «рукотворный вирус», созданный США и запущенный с территории Украины. Кроме того, в биолабораториях этой страны тестировалась и обезьянья оспа, которая сейчас
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |