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ВС РФ задействуют в наступлении на Донбассе принцип «через одного», что позволит сократить число локаций базирования подразделений. Военный эксперт Евгений Норин уверен, что это позволит уже спустя несколько месяцев завершить специальную военную операцию в регионе.

В настоящий момент российские войска громят противника в Соледаре, Бахмуте и Северске, после чего займутся линией Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. За это время силы ДНР разберутся с Авдеевкой, Марьинкой и Песками, что позволит установить контроль над всей территорией республики.

«Российские войска находят слабое место, пробивают его, ВСУ затыкает эту дыру новыми бойцами, наши ищут новое место. Артиллерия работает, постоянно кого-то находит», – раскрыл тактику ВС РФ аналитик.

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