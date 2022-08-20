Спецоперация ВС РФ на Украине затянулась на более длительное время, чем планировалось ранее, отметил военный аналитик Евгений Норин. Он также пояснил, по каким причинам российские войска никак не могут достичь всех поставленных целей.

По словам эксперта, Киев бросает в бой все новые и новые силы, на Украине не прекращается мобилизация. Живой щит из резервистов, бреши в котором закрываются новыми боевиками, позволяет ВСУ удерживать позиции. При этом ВС РФ не проводят мобилизацию – она возможно только в случае перехода боевых действий на территорию России.

«Мобилизация у нас может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри России. Потому что это чревато серьёзными внутриполитическими последствиями», – цитирует Норина портал «Украина.ру».

Кроме того, ВСУ на протяжении 8 лет строили укрепления, превращали города в крепости, готовились к боевым действиям под руководством западных инструкторов. Выковыривать целые подразделения, окопавшиеся в бетонных укрепрайонах и опорных пунктах, довольно сложно, что также влияет на сроки спецоперации.