читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спецоперация ВС РФ на Украине затянулась на более длительное время, чем планировалось ранее, отметил военный аналитик Евгений Норин. Он также пояснил, по каким причинам российские войска никак не могут достичь всех поставленных целей.

По словам эксперта, Киев бросает в бой все новые и новые силы, на Украине не прекращается мобилизация. Живой щит из резервистов, бреши в котором закрываются новыми боевиками, позволяет ВСУ удерживать позиции. При этом ВС РФ не проводят мобилизацию – она возможно только в случае перехода боевых действий на территорию России.

«Мобилизация у нас может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри России. Потому что это чревато серьёзными внутриполитическими последствиями», – цитирует Норина портал «Украина.ру».

Кроме того, ВСУ на протяжении 8 лет строили укрепления, превращали города в крепости, готовились к боевым действиям под руководством западных инструкторов. Выковыривать целые подразделения, окопавшиеся в бетонных укрепрайонах и опорных пунктах, довольно сложно, что также влияет на сроки спецоперации.

Вам может понравиться

Британцы требуют от правительства увеличить выплаты на украинских беженцев

Многие граждане Великобритании, приютившие у себя украинских беженцев, в скором времени могут лишить их крова. Это произойдёт, если правительство страны не увеличит выплаты на их содержание. Об этом пишет издание

В Сети появился трейлер американского ремейка «Иронии судьбы» с Эммой Робертс

В Сети опубликовали трейлер американского ремейка советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», снятого режиссером Марюсом Вайсбергом. Главные роли в картине сыграли актеры Голливуда Эмма Робертс и Томас Манн.

В Берлине подожгли офис министра по делам семьи ФРГ Паус, поддержавшей закон о смене пола

Неизвестные подожгли офис министра по делам семьи ФРГ Лизы Паус, сообщает РИА Новости со ссылкой на берлинское отделение партии «Союз 90/Зеленые». Органы государственной безопасности уже начали расследование поджога, известно, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 августа – ясно, до 17 °C | город Мытищи: погода, 20 августа – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 августа – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 августа – дождь, до 18 °C | Королев: погода, 20 августа – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 20 августа – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 20 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C |