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В ночь на 4 августа позиции турецкой армии в сирийской провинции Азаз подверглись ракетной атаке. Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись с последствиями удара, а также высказал предположение, кто мог ударить по ВС Турции.

Наиболее вероятная версия – это атака со стороны курдских вооруженных формирований. Анкара продолжает готовить специальную операцию на севере Сирии, чтобы оттеснить курдов на 30 километров от своей границы, поэтому не исключено, что ракетный удар стал очередным предупреждением о недопустимости подобных мероприятий.

Также нельзя исключать, что по турецким войскам ударили проиранские вооруженные формирования. Пока ответственность за атаку на себя никто не взял. На кадрах можно увидеть, что после мощного удара турецкая база подверглась разрушениям. Информации о жертвах или пострадавших от официальных источников пока не поступало, Анкара и поддерживающие Турцию сирийские боевики атаку не комментируют.

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