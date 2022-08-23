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Число стран, специалисты которых ведут подготовку бойцов ВСУ, расширилось. О своём участии официально заявили Нидерланды – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на соответствующее заявление Минобороны королевства.

Уточняется, что базовую военную подготовку солдат ВСУ ведут 90 голландских военнослужащих. Однако обучение ведётся на территории Великобритании. Ранее в этой стране запустили программу подготовки украинских военнослужащих. Всего собираются обучить 10 тысяч бойцов.

Ранее о военной поддержке Украине заявляла глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она уже побывала в Киеве, где обсуждала объём помощи. В сообщении оборонного ведомства королевства уточняется, что Нидерланды по итогам визита Оллонгрен предоставили оборудование украинской службе по обезвреживанию боеприпасов.

Нидерланды, как и другие страны Запада, оказывают Украине военную помощь. По данным, которые приводятся в СМИ, Амстердам направил Киеву оружия, боеприпасов, техники и снаряжения более чем на 210 миллионов евро.

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