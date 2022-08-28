Американский профессор политологии Джейсон В. Дэвидсон уверен, что конфликт на Украине вполне может перерасти в Третью мировую войну. Власти Соединенных Штатов слишком уж увлеклись военной помощью Украине, что в конечном итоге может закрутить спираль эскалации до предела.

В своей публикации в издании The National Interest Дэвидсон поясняет, что простые американцы давно уверены, что именно президент США Джо Байден со своей провальной внешней политикой виновен в том, что происходит на Украине. Они опасаются, что глава государства вступит в прямое противостояние с РФ либо Москва сочтет вмешательством в свои внутренние дела поставки в Киев все более смертоносного оружия.

В этой ситуации дело вполне может дойти до ядерного апокалипсиса. Между тем, Россия не представляет никакой опасности для Соединенных Штатов и все действия Байдена – лишь попытка ее спровоцировать, а не помочь Киеву.