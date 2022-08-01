Соединенные Штаты давно отказались от дизельных подводных лодок в пользу АПЛ, а вот российский флот имеет на вооружении как те, так и иные субмарины. ДЭПЛ идеально подходят для участия в конфликтах на европейской территории либо патрулирования прибрежных зон, а атомные подлодки применяются для долгосрочных походов.

К дизель-электрическим подводным лодкам относится и субмарина класса «Кило» по натовской классификации либо проекта 877 «Палтус». Она оснащена электроприводом и двумя дизель-генераторами. Этого вполне хватает, чтобы разгоняться до скорости 17 узлов после погружения в воду и до 10 узлов на поверхности.

Главная же особенность этой субмарины – почти абсолютная бесшумность. В Североатлантическом альянсе даже существует альтернативное название подлодок проекта 877 – «Черная дыра». Погружаясь в воду, она просто исчезает и не обнаруживается гидролокаторами, радарами и прочим оборудованием.