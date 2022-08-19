Аналитик Джейсон Филдс убежден, что Третья мировая война уже началась. Фазу активного противостояния подтверждают рост цен, продовольственный кризис и мировая угроза безопасности. Статью на эту тему он опубликовал в издании Newsweek. Подробности передает издание Правда.ру.

Но, по словам Филдса, пока нет четкого понимания, перейдет ли холодная война в “горячую фазу”.

Автор публикации отметил: “Что значит быть на войне? Если это не кто-то напрямую атакует вашу экономику, напрямую атакует весь мир? Я имею в виду, что настоящие тела находятся на Украине, но вместе с этим страдают и остальные. Я думаю, что мы не знаем, станет ли она из холодной в горячую”.

По словам эксперта, сейчас наблюдается конфронтация стран. США уже активно ввязались в этот конфликт, так как постоянно снабжают Украину оружием. Это значит, что они уже косвенно участвуют в противостоянии.